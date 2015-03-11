Расписание должно иметь следующий функционал: 1. Автоматически сменяющиеся даты, по которым возможен выбор времени игр: 10-00, 11-30, 13-00, 14-30, 16-00, 17-30, 19-00, 20-30, 22-00 2. Запись доступна на промежуток времени: сегодня + 10 дней. 3. ...
Вёрстка программинг интернет магазина по готовому дизайну на самописе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется вёрстка и программинг интернет магазина по готовому дизайну. Сайт будет некой платформой для продавцов. Какие основные работы по сайту:
- сформировать каталог товаров с категориями
- внедрить систему рейтинга и отзывов товара и продавцов
- личный кабинет пользователя
- внедрить систему оплаты профиля
- внедрить рекламные модули
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