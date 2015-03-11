Вёрстка программинг интернет магазина по готовому дизайну на самописе

Веб-программированиеЗавершен8 заявок192 просмотра
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Здравствуйте!

Требуется вёрстка и программинг интернет магазина по готовому дизайну. Сайт будет некой платформой для продавцов. Какие основные работы по сайту:

- сформировать каталог товаров с категориями

- внедрить систему рейтинга и отзывов товара и продавцов

- личный кабинет пользователя

- внедрить систему оплаты профиля

- внедрить рекламные модули

9 лет назад
Junior1
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
4 отзыва
Выбранный исполнитель
psixodyb
29 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
29 отзывов(-2)
9 лет назад
$400
21 день
Отличный исполнитель,рекомендую
Прекрасный работодатель