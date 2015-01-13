Требуется доработка плагина Xenforo

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На форуме установлено дополнение позволяющее добавлять название и описание к загруженным изображениям.
1) Требуется добавить в плагин возможность, импортировать информацию из csv в MySQL через csv файл
1.1 При расширенном редактировании уже написанного сообщения, !!!с уже загруженными изображениями!!! — (тем самым с сохранёнными в таблицу именами файлов этих изображений). У пользователей/группы пользователей которым даны права на использование, — должна появляться кнопка «Импорт».
1.2 При нажатии на кнопку, появляется окно в котором через обзор выбирается необходимый файл c расширением csv. (если есть возможность использовать для выполнения задачи и другие форматы файлов, например xls (x) — добавить в выбор и их).
1.3 Файл csv будет иметь следующий формат: имя изображения, название, описание.
Так как имя загруженных изображений уже сохранено в таблицу, при импорте должно происходить сопоставление с именами в csv. Для того, чтобы к нужному изображению добавлялись необходимые название и описание. Но дело в том, что имя изображения и информация к нему, сохраняются в 2 разные таблицы. Название и описание добавляется в столбец estad_data в формате BLOB.
Для информации: в сообщении название выводится под изображением, а описание всплывает при наведении на него.
Пробовал напрямую добавлять название и описание в базу, при помощи SQL Maestro — BLOB сохраняется, но информация не выводится в самом сообщении и в описании.
Т.е. помимо сохранения в базу, вывода в сообщение, информация должна добавляться и в «описание вложения», для последующего редактирования при надобности.
2) Во всплывающее меню описания нужно добавить 2 кнопки. При нажатии на первую - изображение добавляется в быстрый ответ. При нажатии на вторую - созаётся личное сообщение и изображение добавляется в него. (в миниатюре или в полном варианте. (сделать выбор в настройках)).
3)Сделать так, чтобы описание всплывало и при открытом изображении. Сейчас всплывает только при наведении на миниатюру.
Пишите сроки и цену.
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