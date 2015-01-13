Скопировать одностраничный сайт

Интересует перенос сайта http://mmashop.com.ua/ Он лежит на VDS провайдере Hetzner Есть доступ к "Root-доступ к VDS-серверу (SSH)" и Страница авторизации: https://robot.your-server.de Сообщение от старого программиста """FTP-доступа и внешнего доступа к базе данных нет, т.к. демон ftp не запущен (может даже ...