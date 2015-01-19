Форма обратной связи с календарем

Нужен сайт, аналог www.bodo.ua/ точно такой же функционал. Имеется дизайн и верстка, необходимо только программирование на системе Битрикс, именно на нем. Пожалуйста, высказывайте в ответах свои предложения по срокам и стоимости такого проекта.