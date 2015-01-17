Работаю на php, javascript, с базами данных SQL, с различными CMS.
Выполняю работы различной сложности. Качественно и быстро. Всегда на связи (лс или skype).
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Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
10 лет назад
HTML
Очень понравилось работать с Сергеем. он сделал скрипт быстро и качественно, как я и просил. всегда на связи, всегда понимает о чем идет речь, разбирается в теме. я еще просил сделать мелкие правки, о которых не было написано в проекте, так Сергей все это сделал без вопросов и посоветовал кое-какие полезные вещи... вообщем очень доволен сотрудничеством с Сергеем. всем рекомендую Сергея как надежного и ответственного исполнителя !
Ответный отзыв
Иван - это пример, каким должен быть заказчик. Точно знает, чего хочет; четко формулирует задачи; постоянно на связи; оплата точно в срок. Мы отлично сработались. Рекомендую!
Веб-программирование
1 отзыв
$2/час
от $2от 1 дня
нет рейтинга