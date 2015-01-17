Очень понравилось работать с Сергеем. он сделал скрипт быстро и качественно, как я и просил. всегда на связи, всегда понимает о чем идет речь, разбирается в теме. я еще просил сделать мелкие правки, о которых не было написано в проекте, так Сергей все это сделал без вопросов и посоветовал кое-какие полезные вещи... вообщем очень доволен сотрудничеством с Сергеем. всем рекомендую Сергея как надежного и ответственного исполнителя !