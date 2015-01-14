Выпадающее окошко по событиям на JS

Требуется сделать серию всплывающих окон на посреди экрана на затемнённом фоне. Окна должны всплывать по следующим событиям с сообщениями:

Заход на сайт спустя какое-то время. Сообщение: Вы снова вернулись на сайт спустя Х дней (часов / месяцев) / Вы второй раз зашли на сайт спустя Х дней (часов / месяцев) / Вы третий раз зашли на сайт спустя Х дней (часов / месяцев) / … - выпадает один раз начиная со второго посещения сайта, не раньше чем через час после предыдущего выхода и при этом страница обязательно закрывалась

Х секунд проведённые на сайте. Сообщение: Вы провели на сайте Y минут, Х секунд. - один раз за посещение сайта (не страницы)

Х секунд бездействия (нет скролла, движений мыши). Сообщение: Вы не пользовались страницей Y минут, Х секунд. - один раз за посещение страницы. Таймаут сбрасывается при любом движении.

Увод мышки через верхний край окна, при этом посетитель был на сайте меньше Х секунд . Сообщение: Вы провели на сайте Х минут, Y секунд

Увод мышки через верхний край окна, при этом посетитель был на сайте больше Х секунд . Сообщение: Вы провели на сайте Х минут, Y секунд

Возврат фокуса вкладке / окну. Сообщение: Вы снова на нашем сайте. - один раз за посещение сайта

Второй и последующие возвращения фокуса. Сообщение: Вы снова вернулись на наш сайт -+ один раз за посещение сайта.

Выпадать должно окошко, которое сейчас выпадает по ссылке (см. архив)

Комплект файлов должен состоять из:

Кода вставки на страницу

Файлов JS/CSS

Надо сделать так, чтобы комплект был более или менее универсальным.

Также в коде должны задаваться настройки показа окон.

Нужно задать рабочее и нерабочее время. Оно может быть различно для разных дней недели. Для рабочего времени будет одно сообщение, для нерабочего - другое в каждом окне.

Если так получается, что пользователю нужно выдать два окна, должно выдавать только одно, возникшее последнее по очереди.