Реализовать функционал на фриланс-бирже

нужен калькулятор, который будет рассчитывать счастливое число человека, используя Имя человека, дату рождения и пол. то есть нужно сделать форму с тремя полями: имя, дата рождения, пол + кнопка "Рассчитать число". Для мужчин будет своя формула, для ...
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Сайт http://freelans-test.tk. Нам прежде всего необходимо чтобы работал процесс: выбора исполнителя, переход на страницу оплаты, произведение оплаты. Реальные деньги переходят на счёт биржи. Виртуальные на счёт исполнителя, но до исполнения обязательств будут заморожены. Далее идёт таймер срока в течении которого исполнитель должен выполнить обязательства в профиле Заказчика и Исполнителя.
Если срок истёк, деньги возвращаться заказчику. Если исполнитель выполнил работу, а Заказчик её не принял, то таймер увеличивается на 24 часа. Если принял, оставляет отзыв, и деньги на счету размораживаются.
Ваша цена и сроки?
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