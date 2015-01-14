Реализовать функционал на фриланс-бирже

Сайт http://freelans-test.tk. Нам прежде всего необходимо чтобы работал процесс: выбора исполнителя, переход на страницу оплаты, произведение оплаты. Реальные деньги переходят на счёт биржи. Виртуальные на счёт исполнителя, но до исполнения обязательств будут заморожены. Далее идёт таймер срока в течении которого исполнитель должен выполнить обязательства в профиле Заказчика и Исполнителя.

Если срок истёк, деньги возвращаться заказчику. Если исполнитель выполнил работу, а Заказчик её не принял, то таймер увеличивается на 24 часа. Если принял, оставляет отзыв, и деньги на счету размораживаются.

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