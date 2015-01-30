Корректирование ролей системы (php)

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Для работы с комплексом с помощью веб-интерфейса предусмотрены 3 вида ролей пользователей: user, admin и manager. В данный момент роли работают не совсем корректно, поэтому требуется исправить их.
Подробности:
https://yadi.sk/i/apKvbfY0dxaTu
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