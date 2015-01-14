Настроить композитный модуль на Битриксе

Добрый день, уважаемые фрилансеры! Необходим специалист по созданию сайта на платформе Битрикс. Что входит в работу, адаптивная верстка страниц, натяжка на сам движок. Дизайн https://yadi.sk/d/3RVPDo4-cNumD
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Необходимо настроить на Битриксе композитный модуль http://www.pos77.ru/
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