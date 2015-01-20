Доработка Wordpress

Веб-программированиеЗавершен3 заявки176 просмотров
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Нужно доработать каталог изображений на сайте на Wordpress :

http://a-rim.spb.ru/booklet2

Выглядеть должно все точно так же, как и сейчас.

Но нужно упростить добавление новых изображений в админке. В данный момент реализовано так: вывод списка записи (для каждой записи выводится 1 миниатюра). Соответственно, чтобы добавить новую картинку нужно каждый раз добавлять новую запись. По времени это долго.

Можно реализовать с помощью какого-нибудь плагина галереи, чтобы сохранить постраничный вывод и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить, чтобы при клике на изображение всплывало в точно таком же отдельном окне (это обязательно, замена на fancybox и т.д. неприемлема).

WordPress
9 лет назад
magic25
Денис 
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
LCGreyAngel
51 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 дней назад
9 лет назад
$20
1 день
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