Доработка Wordpress

Есть текст (строка) такого вида 2015-01-17 19:00 нужно вывести и отобразить её методом PHP вот в таком виде: 01.17 в 19:00 т.е убрать год и поменять день, год убрать тире..
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать каталог изображений на сайте на Wordpress :
Выглядеть должно все точно так же, как и сейчас.
Но нужно упростить добавление новых изображений в админке. В данный момент реализовано так: вывод списка записи (для каждой записи выводится 1 миниатюра). Соответственно, чтобы добавить новую картинку нужно каждый раз добавлять новую запись. По времени это долго.
Можно реализовать с помощью какого-нибудь плагина галереи, чтобы сохранить постраничный вывод и ОБЯЗАТЕЛЬНО сохранить, чтобы при клике на изображение всплывало в точно таком же отдельном окне (это обязательно, замена на fancybox и т.д. неприемлема).
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