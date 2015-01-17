Подключить агрегатор платежных систем к сайту на WP

Необходимо внести изменения на сайте написанном на Parser. Подобные услуги требуются периодически.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Нужен человек с опытом подключения агрегатора платежей payanyway.ru (монета.ру) к сайту на WP.
Их техподдержка крайне НЕклиенториентирована. Поэтому разобраться без опыта как-то сложновато.
В общем, кто уже подключал, настраивал и доводил до полной работоспособности данную платежную систему - предлагайте сроки и цены.
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