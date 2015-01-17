Подключить агрегатор платежных систем к сайту на WP

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки119 просмотров
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Добрый день.

Нужен человек с опытом подключения агрегатора платежей payanyway.ru (монета.ру) к сайту на WP.

Их техподдержка крайне НЕклиенториентирована. Поэтому разобраться без опыта как-то сложновато.

В общем, кто уже подключал, настраивал и доводил до полной работоспособности данную платежную систему - предлагайте сроки и цены.

9 лет назад
slimm5
Еремин 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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