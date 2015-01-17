Создание модулей под Vbulletin

Есть тестовый форум на Vbulletin - http://urlid.ru/c8ci

Нужно обновить версию с 3.8.5 до 3.8.7 и все работы делать уже на новой версии

Нужно выполнить по нему следующие задачи:

1) Социалки в меню шапки

Каждый квадратик = ссылка на одну из 7 групп в социалках: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, Ютуб, LinkedIn, Google+, Твиттер.

2) Войти через Loginza

Эта функция работает через установку модуля от Loginza. Работа заключается в адаптации данного модуля под Vbulletin 3.8.7 . Возможна также установка Ulogin вместо Loginza, потому что Loginza давно не обновляет скрипты.

3) Блок "Популярные темы" в сайдбаре

В стандартных функциях Vbulletin нет возможности вывода этой информации в сайдбар и на главную страницу в общем. Нужна адаптация для вывода этой информации. В данный участок сайдбара должны подтягиваться последние темы форума с максимальным количеством ответов.

4) Последние ответы в сайдбаре

В стандартных функциях Vbulletin нет возможности вывода этой информации в сайдбар. Нужна адаптация для вывода этой информации. В данный участок сайдбара должны подтягиваться последние сообщения в любых темах на форуме.

5) Модуль "Социалки" в сайдбаре

При нажатии на каждый квадратик с символом социалки, должны отображаться любых рандомных 9 человек из группы в этой социалке. При нажатии на аватарку (фотку) переходим на профиль этого человека в соответствующей социалке. Список 6 социалок: Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, LinkedIn, Google+, Твиттер

6) "Последние созданные темы" в сайдбаре

В стандартных функциях Vbulletin нет возможности вывода этой информации в сайдбар и на главную страницу в общем. Нужна адаптация для вывода этой информации. В данный участок сайдбара должны подтягиваться последние созданные темы форума.

7) "Конкурсы и акции" в сайдбаре

Адаптация должна выводить в этот участок сайдбара последние темы из рубрики "Конкурсы, викторины, розыгрыши призов, заработок на "Выгодном деле""

8) "Последние статьи" в сайдбаре

Данный модуль выводит превью 3 последних статей из блога, подтягивая в сайдбар миниатюры изображений из блога и редактируя эти изображения в правильный стандартный размер

9) "Объявления на главной"

По стандарту Vbulletin не позволяет выводить на главной странице Объявления. Данный модуль должен позволить это делать.

10) Модуль "Слайдер"

Установка модуля "Слайдера" (мы его покупаем), и прописывание в нем дизайна в html

11) "Опросы", "Конкурсы", "Это интересно" (под шапкой форума)

Должна быть возможность выводить в эти блоки любые нужные темы с форума, с возможностью размещать в этих блоках рекламные банеры, как это изображено на дизайне.

12) Модуль "Информер" (смотреть на дизайне)

У информера есть 3 предназначения:

1) Если на форум зашел незарегистрированный пользователь, то через заданный промежуток времени всплывает информер с предложением зарегистрироваться или авторизоваться, как это показано на изображении FB - 01-2

2) Если этот пользователь проигнорировал или зарегистрироваться или авторизоваться, то ему всплывает информер с предложением поделиться с друзьями в социалках главной страницей форума, как это показано на изображении FB - 01-3. Только используем 7 социалок: Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, Ютуб, LinkedIn, Одноклассники, Google+

3) Зарегистрированному и авторизованному пользователю всплывает информер так, как это показано на изображении FB - 01 - 5.

В блоки """"Акции"""" и """"Конкурсы"""" должна быть возможность вывода любой темы с форума. А ниже подтягивается информация с главной страницы с блока """"Важная информация""""

Если при всплывшем информере пользователь нажмет в любое место форума, кроме самого информера, информер закрывается (уходит в сторону на свое стандартное место), и до следующего посещения данного пользователя (следующей сессии юзера) больше не выскакивает"

13) "Сайдбар на внутренней странице"

По сравнению с сайдбаром на главной странице меняются блоки данного сайдбара, а именно смена расположения элементов сайдбара, количество элементов, а также количество выводимых строк в блоках данного сайдбара

14) "Разделение тем"

Нужно сделать разделение тем на страницах рубрик, чтоб отделить прикрепленные темы (важные) от обычных, как это показано на дизайне

15) Разделение объявлений на локальные и глобальные

На всех страницах форума, в том числе, и на главной, и на 404 странице, выводятся глобальные объявления форума, а в конкретных рубриках выводятся только локальные объявления.

16) Кнопка наверх

При скроллинге на странице форума кнопка "Наверх" остается на своем месте. При нажатии на нее, попадаем в самый верх, на первый экран форума.

17) "Сжатые Опросы, Конкурсы, Это интересно" на внутренних страницах

На внутренних страницах форума сделать нестандартный вывод 3 элементов под шапкой: "Опросы, Конкурсы, Это интересно"

18) Установка плагина "Быстрая цитата" (паблик)

19) Установка и модернизация плагина "В конспект"

Модернизация - это программная замена названия кнопки на форуме (5 строк кода в разных местах), а так плагин полностью паблик.

В конце работы, нужно будет готовый форум перенести с тестового сервера на настоящий форум.

Дизайн находится по ссылке: https://drive.google.com/file/d/0BxPi_OvAh8uUTjlzVC0yQ0FtVmc/view?usp=sharing

Заявки без сроков и цены не рассматриваю.