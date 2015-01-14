Срочно нужна помощь специалиста PHP/MySQL исправить ошибки в скриптах

Веб-программированиеЗавершен7 заявок164 просмотра
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Срочно нужна помощь специалиста PHP/MySQL исправить ошибки в скриптах админки сайта. На данный момент выдается такая ошибка:

Fatal error: Call to undefined function session_register() in /home/johnw9vb/public_html/mod_admin/header.php on line 17

PHPMySQL
9 лет назад
idealsllc
Михайлов 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
Haiter
Юрий 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$25
1 день
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