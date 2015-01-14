Нужен скрипт информера на форуме

В прикрепленных изображениях отображен дизайн и функционал информера, который нужно написать.

У информера есть 3 предназначения:

1) Если на форум зашел незарегистрированный пользователь, то через заданный промежуток времени всплывает информер с предложением зарегистрироваться или авторизоваться, как это показано на изображении FB - 01-2

2) Если этот пользователь проигнорировал или зарегистрироваться или авторизоваться, то ему всплывает информер с предложением поделиться с друзьями в социалках главной страницей форума, как это показано на изображении FB - 01-3. Только используем 7 социалок: Фейсбук, Вконтакте, Твиттер, Ютуб, LinkedIn, Одноклассники, Google+

3) Зарегистрированному и авторизованному пользователю всплывает информер так, как это показано на изображении FB - 01 - 5.

В блоки "Акции" и "Конкурсы" должна быть возможность вывода любой темы с форума. А ниже подтягивается информация с главной страницы из блока "Важная информация"

Если при всплывшем информере пользователь нажмет в любое место форума, кроме самого информера, информер закрывается (уходит в сторону на свое стандартное место), и до следующего посещения данного пользователя (следующей сессии юзера) больше не выскакивает"

Рассматриваю только заявки с ценой и сроками.

Выполнение работы нужно закончить установкой скрипта на http://testvb.forumbusiness.net/