Разобраться почему сайт на Shop-Script PREMIUM плохо грузиться

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки102 просмотра
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Сайт на старом движке Shop-Script PREMIUM стал очень долго грузиться нужно решить данную проблему.

9 лет назад
vais86
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
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