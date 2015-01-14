Разобраться почему сайт на Shop-Script PREMIUM плохо грузиться

Есть тестовый форум на Vbulletin - http://urlid.ru/c8ci Нужно обновить версию с 3.8.5 до 3.8.7 и все работы делать уже на новой версии Нужно выполнить по нему следующие задачи: 1) Социалки в меню шапки Каждый квадратик = ссылка на одну ...