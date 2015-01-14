Добрый день! Нужно, чтобы работал плеер онлайн ТВ с другого сайта *желательно в моем плеере uppod мой сайт на DLE 10.3 utf-8 ссылку на доннора - напишу лично. ============= p.s.: ищу программиста по DLE, нужно сделать много разных модулей
Разобраться почему сайт на Shop-Script PREMIUM плохо грузиться
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на старом движке Shop-Script PREMIUM стал очень долго грузиться нужно решить данную проблему.
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