Доработки для магазина на Joomla 2.5

$50
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок144 просмотра
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Здравствуйте, уважаемые программисты! Нашему интернет-магазину нужен небольшой апдейт в плане функционла и решения некоторых проблем.

Всего 11 заданий но не сложных. В основном установить модули и поправить кое-что из уже имеющегося. ТЗ есть, скину в личку.

3000 руб бюджет

Срок 3 дня

Joomla
9 лет назад
original77
Рамиз 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад