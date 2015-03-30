Исправить недоработки сайта на Битриксе

Веб-программированиеЗавершен4 заявки207 просмотров
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Сайт http://fissman-group.ru/

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Т. З.

1 Страница http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/

1.1 Исправить кодировку (в фильтре (серия)

1.2 Фильтр должен работать при выборе (без нажатия кнопки ок)

1.3 При наведении на товар картинки должны меняться как тут http://www.biglion.ru/goods/home/kitchen/pots_cauldron/

1.4 Если число в цене пятизначное, то надпись(руб) переноситься на вторую строчку, надо чтобы не переносилось.

1.5 Цена без скидки должна быть не справа, а снизу как при наведении на товар

1.6 Блок сейчас смотрят (название товары надо чтобы выводилось не больше 3-х строчек

2 Страница http://fissman-group.ru/catalog/kastryuli_/5426_fissman_kastryulya_benjamin_32x18_sm_14_l/

2.1

Товар из карточки товара в корзину летит но не появляется, надо исправить

На каждом товаре написано (нет в наличии) Должно быть есть в наличии

2.2 Блок вы смотрели (в товаре не видно правой полоски рамки – исправить ошибку в верстке)

2.3 Видеоролик должен быть как тут, без перехода в ютуб http://posudavik.ru/catalog/t-shirts/multivarka_wellberg_wb_103/

3.1 В сплывающей корзине если больше 4 товаров то она должна прокручиваться вниз как тут http://intex-sale.ru/catalog/karkasnye_basseyny/ При нажатии на всплывающую корзину должно переходить на страницу корзины.

3.2 http://fissman-group.ru/personal/cart/ Уменьшить размер картинки в корзине, цвет должен отображаться только в том товаре где он стоит в админке,

3.3 При наведении на всплывающую корзину надо чтобы была возможность выбрать количество 0 и крестик для удаления как тут http://intex-sale.ru/

3.4 http://fissman-group.ru/personal/cart/ меняю количество а не сумма не итого не меняется, и выбор цвета здесь должен стоять на товарах на которых он есть и какой есть, также выбор цвета должен стоять и в карточке товара

4 http://fissman-group.ru/personal/cart/#delay Уменьшите картинки в избранном

5 http://fissman-group.ru/personal/order/make/ По умолчанию населенный пункт доложен стоять москва, варианты улиц должны высвечиваться при вводе 3 первых букв, дата доставки должна по умолчанию стоять через день, время доставки по умолчанию первая половина. Выбор даты доставки не срабатывает, из за этого не работает кнопка оформить заказ.

6 В админке надо сделать в фильтре: диаметр, объем, цвет цветными квадратиками, подходит для плит (индукционных плит, стеклокерамических плит, газовых плит, электрических плит)

7 Не понятно где в админке устанавливается подарок?

9 лет назад
ToJIka4
Артем 
28 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
jxn2006
Виктор 
33 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
9 лет назад
$200
2 дня
все ок
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