Исправить недоработки сайта на Битриксе

Требуется team leader для работы с интересными проектами. Обязанности: 1. Проектирование систем. 2. Написание ТЗ и постановка задач программистам. 3. Прием работы у программистов, ее базовое тестирование, интеграция/помощь в интеграции, code review. 4. Самостоятельное написание новых модулей. 5. Ответственность за ...
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Т. З.
1 Страница http://fissman-group.ru/catalog/nabory_posudy_kastryuli/
1.1 Исправить кодировку (в фильтре (серия)
1.2 Фильтр должен работать при выборе (без нажатия кнопки ок)
1.3 При наведении на товар картинки должны меняться как тут http://www.biglion.ru/goods/home/kitchen/pots_cauldron/
1.4 Если число в цене пятизначное, то надпись(руб) переноситься на вторую строчку, надо чтобы не переносилось.
1.5 Цена без скидки должна быть не справа, а снизу как при наведении на товар
1.6 Блок сейчас смотрят (название товары надо чтобы выводилось не больше 3-х строчек
2 Страница http://fissman-group.ru/catalog/kastryuli_/5426_fissman_kastryulya_benjamin_32x18_sm_14_l/
2.1
Товар из карточки товара в корзину летит но не появляется, надо исправить
На каждом товаре написано (нет в наличии) Должно быть есть в наличии
2.2 Блок вы смотрели (в товаре не видно правой полоски рамки – исправить ошибку в верстке)
2.3 Видеоролик должен быть как тут, без перехода в ютуб http://posudavik.ru/catalog/t-shirts/multivarka_wellberg_wb_103/
3.1 В сплывающей корзине если больше 4 товаров то она должна прокручиваться вниз как тут http://intex-sale.ru/catalog/karkasnye_basseyny/ При нажатии на всплывающую корзину должно переходить на страницу корзины.
3.2 http://fissman-group.ru/personal/cart/ Уменьшить размер картинки в корзине, цвет должен отображаться только в том товаре где он стоит в админке,
3.3 При наведении на всплывающую корзину надо чтобы была возможность выбрать количество 0 и крестик для удаления как тут http://intex-sale.ru/
3.4 http://fissman-group.ru/personal/cart/ меняю количество а не сумма не итого не меняется, и выбор цвета здесь должен стоять на товарах на которых он есть и какой есть, также выбор цвета должен стоять и в карточке товара
4 http://fissman-group.ru/personal/cart/#delay Уменьшите картинки в избранном
5 http://fissman-group.ru/personal/order/make/ По умолчанию населенный пункт доложен стоять москва, варианты улиц должны высвечиваться при вводе 3 первых букв, дата доставки должна по умолчанию стоять через день, время доставки по умолчанию первая половина. Выбор даты доставки не срабатывает, из за этого не работает кнопка оформить заказ.
6 В админке надо сделать в фильтре: диаметр, объем, цвет цветными квадратиками, подходит для плит (индукционных плит, стеклокерамических плит, газовых плит, электрических плит)
7 Не понятно где в админке устанавливается подарок?
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