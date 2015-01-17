Защита ссылок по IP на DLE

Доброе время суток.

Нужно реализовать вот что:

http://uppod.ru/talk_9125

Сайт DLE

Прошу писать только тем кто реализовывал уже защиту ссылок с плеером uppod.

Предлагайте как можно лучше всего зашифровать видео что бы другие сайты не воровали контент.