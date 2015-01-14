Работа с API instagram

1 Требуется сделать парс, который будет собирать информацию по вокзалам с сайта http://uz.gov.ua/passengers/timetables/?station=739,47125,22080,47140,47290,47175,22298,47255,22000,47190,3723&by_station=1 по всем станциям и всем поездам http://uz.gov.ua/passengers/timetables/?ntrain=52782&by_id=1 действие это будет выполнятся по нажатию кнопки обновить. полученные данные надо записать в БД. 2 из базы данных необходимо данные ...