Модуль для оплаты по безналу

1) Нужно подправить модуль jomcall на сайте, при нажатии кнопки "отправка", чтобы выдавало сообщение от отправки, ввиде: спасибо, ваша заявка принята. Мы скоро с Вами свяжимся. 2) Нужно чуть подправить стиль увеличить тень, чтобы она ...