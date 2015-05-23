Доработка системы

Доработать скрипт по 5ти пунктам.

1. есть у пользователей адрес (улица, страна, город и тп). его они могут вводить из своего личного кабинета. Но он идет в одну строку. Хотелось бы сделать возможность внесения несокльких адресов в нормальном виде.

2. при группировке сообщений от администратора дать возможность пользователю выбрать один из выбранных его адресов и "прикрепить" его к сгруппированным сообщениям. . Т.е это должен увидет ьадминистратор. (Сейчас администратор видит только какой пользователь что сгруппировал).. а должен увидеть еще и какой адрес выбран.

3. при группировке сообщений пользователь также должен иметь возможность прикрепить к этим сгруппированным сообщениям не только адрес, но и еще один "маркер" из списка. Список задает администратор. Это маркер так-же должен быть показан у администратора.

4. у пользователя должна быть возможность, индивидуально для каждого сообщения, выбирать из списка "маркер" и это должен получить администраторв своей админ панели. т.е он видит что такой пользователь, просит сделать это..для этого сообщения

и 5й , проде последний пункт

дать возможность администратору выставлять "счет" любому из пользователей. Он должен быть в отдельном разделе и при выставлении счета в личномкабинете у пользователя должно сообщаться что он получил счет. счет - это сумма-число.