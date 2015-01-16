Написать построитель блок-схем

Для Онлайн АТС требуется написать графический онлайн построитель блок схем, наподобие как в Google Docs - рисунок.

Каждый объект на рисунке - это запись в таблице, свойства объекта и связи - это поля таблицы. Пример в прикрепленном файле: https://docs.google.com/drawings/d/1nqkYEk6H7Z_bSF8FrYQ2odN6dYchi2YZmsnF6BHUOEg/edit?usp=sharing

Опишите, кто что может предложить а также сроки и стоимость.

Язык, платформа - на выбор исполнителя.

Если сработаемся - будет работа на постоянной основе. Работы ещё очень много.

Обязательное условие: наличие "говорящих" средств связи: телефон или скайп. "Только письменно" - не подходит.