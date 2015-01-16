Нужно залить на хостинг и создать поддомен html заглушку

Веб-программированиеЗавершен1 заявка101 просмотр
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Нужно залить на хостинг и создать поддомен и залить html заглушку подробности в приложение

HTML
9 лет назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад
Выбранный исполнитель
delweb
Тарас 
27 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
8 дней назад
9 лет назад
$5
1 день
Результатом сотрудничества остался доволен. Выполненный проект полностью соответствовал заданию! Спасибо! Рекомендую!
Спасибо за предоставленную работу и приятное сотрудничество! Буду рад его продолжению.