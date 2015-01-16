Импорт в Амиро

Ищем разработчика на доработку веб админки облачного сервиса, написанной на NodeJS. Нужна готовность работы не менее 25–30 часов в неделю. Оплата почасовая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется произвести экспорт – импорт каталога в редакции "Бизнес" Амиро. С одного сагазина на другой (Вместе с изображениями)
В идеале настроить импорт так,чтоб можно было его производить часто. Сообщите вашу стоимость. Товаров ориентировочно 5000.
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