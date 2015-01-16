Импорт в Амиро

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки98 просмотров
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Требуется произвести экспорт – импорт каталога в редакции "Бизнес" Амиро. С одного сагазина на другой (Вместе с изображениями)

В идеале настроить импорт так,чтоб можно было его производить часто. Сообщите вашу стоимость. Товаров ориентировочно 5000.

9 лет назад
asm4yar
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
19 дней назад
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