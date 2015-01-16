Импорт в Амиро

Требуется произвести экспорт – импорт каталога в редакции "Бизнес" Амиро. С одного сагазина на другой (Вместе с изображениями)

В идеале настроить импорт так,чтоб можно было его производить часто. Сообщите вашу стоимость. Товаров ориентировочно 5000.