Таймер на JS с паузой и фиксацией времени

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок450 просмотров
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нужен аналогичный таймер http://mat.net.ua/computer/java-script/java-script-0607.htm

с доработками..

1. нужно чтобы таймер не сбивался при обновлении страницы.. т.е где-то фиксировать.. в базе sql или файле (можно писать в файл.. под базу адаптирую сам)

2. надпись старт/пауза/продолжить заменить на меняющуюся иконку старт-пауза (например https://st.fl.ru/users/kirill_fonarev/upload/f_4ec7a7b0c4be6.png)

3. нужна кнопка "стоп" отдельно. при нажатии - запись в файл/базу.. таймер обнуляется..

оплата в WMR

9 лет назад
spartaweb
Дмитрий 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
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