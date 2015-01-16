Интерактивный модуль на сайте с помощью SVG

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На сайте размещен модуль выбора квартир на плане этажа http://speckat.ru/vyibor-kvartir/

Нужно сделать то же самое путем внедрения многослойного SVG-файла планировки. Сам файл уже есть готовый, нужно только его поставить в шаблон и настроить интерактивность.

9 лет назад
inetrk
48 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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