Интерактивный модуль на сайте с помощью SVG

нужен аналогичный таймер http://mat.net.ua/computer/java-script/java-script-0607.htm с доработками.. 1. нужно чтобы таймер не сбивался при обновлении страницы.. т.е где-то фиксировать.. в базе sql или файле (можно писать в файл.. под базу адаптирую сам) 2. надпись старт/пауза/продолжить заменить на меняющуюся ...