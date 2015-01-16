Написать плагин для ВП вопрос-ответ

Здравствуйте!

Нужно написать простой плагин вопрос-ответ для вордпресс. С бесплатных есть англоязычные переведенные на русский, но там много мусорного кода. По функционалу нужно:

1. Регистрация пользователя + аватарка

2. Публикация вопроса в тематическую рубрику. Надо указать корневую рубрику из которой считываем отображаемые подрубрики.

3. Оценить ответ

4. Возможность вывести в нужной рубрике

Пример в скриншоте.

По цене чем дешевле тем лучше, укажите цену.

Спасибо