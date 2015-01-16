Написание, регистрация и загрузчик файлов

Ищем разработчика на доработку веб админки облачного сервиса, написанной на NodeJS. Нужна готовность работы не менее 25–30 часов в неделю. Оплата почасовая
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен программист для написания регистрации в файлообменнике и безопасный скрипт загрузки файлов. Возможно дальнейшее сотрудничество.
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