Написание, регистрация и загрузчик файлов

собственно есть форма, в которой есть поля Имя, Дата рождения, Пол и кнопка "Рассчитать". эти поля и кнопки сейчас стандартные, без всяких css-стилей. я хочу, чтобы исполнитель взял css-стиль с другого сайта и переделал мою форму ...