Приветствую, Нужен парсер url сайтов которые находятся в рейтинге Hit.ua Что нужно: Скрипт делает проход http://hit.ua/site_view/1 http://hit.ua/site_view/2 http://hit.ua/site_view/3 И собирает URL адреса сайтов. Пример: http://hit.ua/site_view/132837
Реализовать на сайт кнопку/форму заказа звонка с смс уведомлением
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать для сайта webinar точка tw
форму Перезвоните мне.
В форме два поля. Имя и телефон в международном формате.
При нажатии кнопки Отправить, уходит смс на два номера сотрудника компании с сообщением о новом запросе на звонок с контактами клиента из формы, клиенту уходит смс с благодарностью и заранее заготовленным текстом.
Заранее предусмотреть защиту от спама/ботов которые могут злоупотребить подобной кнопкой и заспамить.
Сервис который используем для рассылок смс http://my.atompark.com/sms/apiv3/ (страница апи доступна после регистрации)
От вас дизайн формы и реализация функционала. Форма без перезагрузки всей страницы должна работать.
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