Реализовать на сайт кнопку/форму заказа звонка с смс уведомлением

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок119 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо реализовать для сайта webinar точка tw

форму Перезвоните мне.

В форме два поля. Имя и телефон в международном формате.

При нажатии кнопки Отправить, уходит смс на два номера сотрудника компании с сообщением о новом запросе на звонок с контактами клиента из формы, клиенту уходит смс с благодарностью и заранее заготовленным текстом.

Заранее предусмотреть защиту от спама/ботов которые могут злоупотребить подобной кнопкой и заспамить.

Сервис который используем для рассылок смс http://my.atompark.com/sms/apiv3/ (страница апи доступна после регистрации)

От вас дизайн формы и реализация функционала. Форма без перезагрузки всей страницы должна работать.

9 лет назад
Lifefox
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
  • Похожие заказы

  • Парсер сайтов Hit.ua

    Приветствую, Нужен парсер url сайтов которые находятся в рейтинге Hit.ua Что нужно: Скрипт делает проход http://hit.ua/site_view/1 http://hit.ua/site_view/2 http://hit.ua/site_view/3 И собирает URL адреса сайтов. Пример: http://hit.ua/site_view/132837

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработка серверной части игры и админки к ней

    $1500

    Требуется JavaScript/NodeJS разработчик для участия в доработке серверной части игры и админки к ней. Необходимые навыки: NodeJS, mongodb, mongoose для серверной части. JQuery, AngularJS для клиентской. Бюджет - 100 000 р.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Настроить W3 Total Cache

    Имеется сайт на WordPress. На нем стоит плагин W3 Total Cache. После смены шаблона на сайте появилась такая проблема: если в настройках плагина включена опция Page cache (это очень важная опция, от нее сильно зависит ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Вывести названия изображений в фотогалереи. Opencart

    $5

    Здравствуйте. Вот на этой странице http://vaismebel.com.ua/materiali/fotopechat.html в изображениях необходимо выводить названия либо через админку прописывать, либо просто название фото (foto.jpg). Стоит модуль блока. Opencart.

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Написать плагин для ВП вопрос-ответ

    Здравствуйте! Нужно написать простой плагин вопрос-ответ для вордпресс. С бесплатных есть англоязычные переведенные на русский, но там много мусорного кода. По функционалу нужно: 1. Регистрация пользователя + аватарка 2. Публикация вопроса в ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Интерактивный модуль на сайте с помощью SVG

    На сайте размещен модуль выбора квартир на плане этажа http://speckat.ru/vyibor-kvartir/ Нужно сделать то же самое путем внедрения многослойного SVG-файла планировки. Сам файл уже есть готовый, нужно только его поставить в шаблон и настроить интерактивность.

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Скопировать css-стиль формы

    собственно есть форма, в которой есть поля Имя, Дата рождения, Пол и кнопка "Рассчитать". эти поля и кнопки сейчас стандартные, без всяких css-стилей. я хочу, чтобы исполнитель взял css-стиль с другого сайта и переделал мою форму ...

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Таймер на JS с паузой и фиксацией времени

    нужен аналогичный таймер http://mat.net.ua/computer/java-script/java-script-0607.htm с доработками.. 1. нужно чтобы таймер не сбивался при обновлении страницы.. т.е где-то фиксировать.. в базе sql или файле (можно писать в файл.. под базу адаптирую сам) 2. надпись старт/пауза/продолжить заменить на меняющуюся ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад