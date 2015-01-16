Реализовать на сайт кнопку/форму заказа звонка с смс уведомлением

Необходимо реализовать для сайта webinar точка tw

форму Перезвоните мне.

В форме два поля. Имя и телефон в международном формате.

При нажатии кнопки Отправить, уходит смс на два номера сотрудника компании с сообщением о новом запросе на звонок с контактами клиента из формы, клиенту уходит смс с благодарностью и заранее заготовленным текстом.

Заранее предусмотреть защиту от спама/ботов которые могут злоупотребить подобной кнопкой и заспамить.

Сервис который используем для рассылок смс http://my.atompark.com/sms/apiv3/ (страница апи доступна после регистрации)

От вас дизайн формы и реализация функционала. Форма без перезагрузки всей страницы должна работать.