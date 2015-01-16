Написание модуля для DLE

$80
Веб-программированиеЗакрыт3 заявки130 просмотров
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Нужно модуль написать для DLE, музыкальный по моему ТЗ.

С последующей доработкой и изменениями.

9 лет назад
nikita_inbox
Никита 
30 летКазахстан
9 лет в сервисе
Был
3 года назад