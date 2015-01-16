Написание модуля для DLE

Необходимо срочно создать кроссбраузерные и кроссплатформенные html5/css3/js анимации под мобильные устройства. Возможно резина или адаптив что бы корректно отображалось на различных устройствах. Прошу откликаться только тех кто уверен в своих силах
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно модуль написать для DLE, музыкальный по моему ТЗ.
С последующей доработкой и изменениями.
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