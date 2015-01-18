Разработка HTML5 анимаций под мобильные устройства

$400
Веб-программированиеЗавершен4 заявки166 просмотров
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Необходимо срочно создать кроссбраузерные и кроссплатформенные html5/css3/js анимации под мобильные устройства. Возможно резина или адаптив что бы корректно отображалось на различных устройствах. Прошу откликаться только тех кто уверен в своих силах

HTML
9 лет назад
sormat_1
Алексей 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Mihail_8787
Михаил 
36 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 отзывов
9 лет назад
$20
1 день
Отличный исполнитель, качественно и оперативно справился с поставленной задачей. Будем сотрудничать еще. Полностью доволен