1-й скрипт аналог euromaxx.ru 1.1)Скрипт должен через http://ipgeobase.ru/ определять откуда пришел посетитель. 1.2) Только для регионов/городов присутствия из списка городов присутствия (этот список должен быть доступный для редактирования) задавать вопрос вы из города ХХХ то мы ...
Разработка HTML5 анимаций под мобильные устройства
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо срочно создать кроссбраузерные и кроссплатформенные html5/css3/js анимации под мобильные устройства. Возможно резина или адаптив что бы корректно отображалось на различных устройствах. Прошу откликаться только тех кто уверен в своих силах
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