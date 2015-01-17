Адаптивное mega menu

Веб-программированиеЗакрытнет заявок125 просмотров
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Требуется написать или переделать какой-либо готовый скрипт работающий по принципу Bootsrap mega menu (или подобного), с возможностью размещения кнопки, открывающей мобильное меню в любом месте веб сайта (привязать кнопку к определенному элементу на странице).

9 лет назад
mmsitnik
33 годаБеларусь
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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