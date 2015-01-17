Адаптивное mega menu

Сверстать фотоальбом для добавления на страницу HTML5 как здесь - http://www.mts.ua/ua/online-services/send-sms/ Там альбом из - 3ех фото под формой отправки СМС. Анимацию, надписи и сами фото оставляйте как в примере. Позже в шаблоне заметим на то, что ...