Консультация и программа по загрузке товаров

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка150 просмотров
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Нужна консультация и универсальная программа, легкая в использовании, для загрузки товаров и прайсов (по возможности и с других сайтов) в интернет магазины Opencart, Umi.

г. Санкт-Петербург

9 лет назад
Vladislavlvs
45 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
4 месяца назад