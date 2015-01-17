Консультация и программа по загрузке товаров

Сверстать фотоальбом для добавления на страницу HTML5 как здесь - http://www.mts.ua/ua/online-services/send-sms/ Там альбом из - 3ех фото под формой отправки СМС. Анимацию, надписи и сами фото оставляйте как в примере. Позже в шаблоне заметим на то, что ...
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Нужна консультация и универсальная программа, легкая в использовании, для загрузки товаров и прайсов (по возможности и с других сайтов) в интернет магазины Opencart, Umi.
г. Санкт-Петербург
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