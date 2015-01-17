Модуль регистрации участников мероприятия

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки167 просмотров
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Сайт на Joomla 1.5. Необходимо создать модуль и установить его на сайте.

Модуль регистрации: пользователь заполняет поля: 1. Имя Фамилия, 2. телефон, 3. мейл - все поля обязательны

Ниже под полями 1-3 размещается список ранее зарегистрировавшихся пользователей (с указанием порядкового номера 1,2,3,4....).

данный модуль размещается на странице каждого мероприятия. Мероприятий (страниц) несколько (30). Все мероприятия независимы, регистрация может проводится одновременно. На каждое мероприятие свой список. Редактируется администратором.

9 лет назад
aapp
60 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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