Модуль регистрации участников мероприятия

Аналог http://phpbeautifier.com/ Нужен только php функция (набор функций либо класс), без форм и визуализации: Передаем функции в качестве параметров: строку с кодом, стиль кода (K&R, Allman, Whitesmiths, GNU), Размер отступа, Тип отступа (пробел или табуляция), ...
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Сайт на Joomla 1.5. Необходимо создать модуль и установить его на сайте.
Модуль регистрации: пользователь заполняет поля: 1. Имя Фамилия, 2. телефон, 3. мейл - все поля обязательны
Ниже под полями 1-3 размещается список ранее зарегистрировавшихся пользователей (с указанием порядкового номера 1,2,3,4....).
данный модуль размещается на странице каждого мероприятия. Мероприятий (страниц) несколько (30). Все мероприятия независимы, регистрация может проводится одновременно. На каждое мероприятие свой список. Редактируется администратором.
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