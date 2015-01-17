Разработка сайта на Joomla

На сайте размещен модуль выбора квартир на плане этажа http://speckat.ru/vyibor-kvartir/ Нужно сделать то же самое путем внедрения многослойного SVG-файла планировки, с помощью библиотеки Рафаэль, или иным способом. Сам файл уже есть готовый, нужно только его поставить ...
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