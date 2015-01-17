Скрипт форматирования php кода

Аналог http://phpbeautifier.com/

Нужен только php функция (набор функций либо класс), без форм и визуализации:

Передаем функции в качестве параметров: строку с кодом, стиль кода (K&R, Allman, Whitesmiths, GNU), Размер отступа, Тип отступа (пробел или табуляция), Добавлять ли переносы строк (да, нет)

Функция возвращает в виде строки форматированный код.

Код функции должен быть удобочитаемым и пригодным для будущей модернизации. Результат аналогичен тому, что делает сервис http://phpbeautifier.com/ (буду сверять на разных вариантах кода).

Срок выполнения значения не имеет, цену предлагайте в комментариях. В ЛС просьба не обращаться, я напишу сам.