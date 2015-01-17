Нужна помощь в настройке платежных систем

Нужно подключить платежные системы payeer и perfectmoney, мой сайт уже полностью настроен на работу с этими системами, но вот проблема при пополнении баланса пользователем, платеж проходит нормально, но не зачисляется на баланс аккаунта. а так же нужно настроить автовыплаты с этих же систем, тоже скрипт уже настроен на автовыплаты.