Функциональный модуль сайта (Laravel)

Мы переписываем сайт, используя Laravel как основу.

Нам нужна помощь в разработке отдельных частей сайта для экономии времени и скорейшего запуска.

На данный момент есть задача по написанию отдельной функциональной части данного сайта - информационного раздела.

Это раздел, где располагаются статьи, которые менеджер может добавлять туда через админку.

Подразумевается, что вы добавите соответствующий контроллер, модули и представления для данного раздела.

В случае успешного сотрудничества возможны и дополнительные задачи.