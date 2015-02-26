Адаптивный шаблон для wordpress

В проекте для начинающих аниматоров нужно внедрить собственное API (не сильно большое). Интересуют программисты с опытом работы в этом вопросе
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать функциональную копию сайта железноводск-плаза.рф для другого санатория, на основании psd-файл и ТЗ (Текстовое задание читайте перед отправкой заявки)
Готовый движок и доступ к сайту готов предоставить.
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