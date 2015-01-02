Требуется профессионал для продвижения группы в VK Направление-туризм Необходима настройка таргетированной рекламы Необходимо добавление новых подписчиков в группу Возможно + ведение самой группы
- Социальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт9 лет назад
- $5
Добрый день! Необходимо перенести лендинг с одного хостинга на другой. Доменное имя на другой хостинг перепривязала (DNS номера вбиты).Веб-программирование10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Необходимо установить call backer на сайт и come backer на лендинг.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $10
Добрый день. Необходимо установить онлайн чат на сайт. Желательно бесплатная версия, если таковая имеется. Если таковой нет, то проинформировать где какую сумму необходимо платить в месяц за 2 операторов.Веб-программирование5 заявокЗакрыт10 лет назад
- $5
Добрый день. Сделано полностью лендинг, но почта не отправляется. Необходимо проверить наличие ошибок и наладить работу заявок с лендинга. Для специалиста работы на 10 минут.Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Добрый день. Необходим дизайнер (только с опытом реализации LP с высокой конверсией). Меня интересует конверсия минимум 6% с целевого трафика. Данный LP будет продавать туры Без портфолио не БЕСПОКОИТЬ! ...Дизайн сайтов7 заявокЗакрыт10 лет назад