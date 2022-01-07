Настройка виртуального сервера с докером

Требуется настроить сервер и два поддомена на нём.

Сервер облачный с рутовым доступом, один из стандартных образов Hetzner Cloud (без дополнительных надстроек, чистый образ).

Система Ubuntu 20.04

К каждому поддомену необходимо подключить бесплатные SSL-сертификаты Lets Encrypt.

Панель на хостинге не нужна.

Будет использоваться MySQL, соответственно нужен phpmyadmin любой актуальной версии

Нужно также установить и настроить докер, т.к. деплой проекта на одном из доменов происходит через сборку и загрузку докера из Gitlab Registry (он уже установлен и настроен на другом сервере). Соответственно, от вас потребуется опыт работы с докером.

Также потребуется подключить / настроить деплой программного из гита, т.е. один из стандартных способов публикации проектов (обычный PHP).

Для кеширования статики (картинок и т д) перед апачем нужно поставить Nginx, соответственно в нём нужно прописать домены и сертификаты.

Почту настраивать не нужно, порты будут закрыты.

После этой задачи будет ещё несколько похожих небольших задач по другим серверам. Пока что оцените, пожалуйста, эту задачу по деньгам / срокам.