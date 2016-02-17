Интеграция сервиса oneall.com в форум mybb

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Проблема в следующем: есть сайт на Wordpress с плагином OneAll Social Login (вход на сайт через соц сети с помощью сайта oneall.com). Также имеется на том же хостинге форум MyBB (com). Хотелось бы интегрировать систему oneall в форум. В итоге должно получиться так, что человек, зашедший на сайт, автоматический заходит и на форум и может там писать. На данный момент на форум требуется отдельная регистрация.

Скажите, это вообще реально?

 И если реально, сколько будет стоить? 

Спасибо!

WordPress
9 лет назад
Cowperwood_praca
Вадим Виткевич 
34 года
9 лет в сервисе
Был
год назад

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