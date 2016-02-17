Интеграция сервиса oneall.com в форум mybb

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Проблема в следующем: есть сайт на Wordpress с плагином OneAll Social Login (вход на сайт через соц сети с помощью сайта oneall.com). Также имеется на том же хостинге форум MyBB (com). Хотелось бы интегрировать систему oneall в форум. В итоге должно получиться так, что человек, зашедший на сайт, автоматический заходит и на форум и может там писать. На данный момент на форум требуется отдельная регистрация.

Скажите, это вообще реально?

И если реально, сколько будет стоить?

Спасибо!