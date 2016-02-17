Дороботка друпл

Есть сайт в разработке: http://myvrachi.ruМы с ними после запуска будем работать по email маркетингу. А пока они нас попросили помочь с доработкой. Есть ряд задач, которые надо решить в течении двух недель. Второй лист в таблице: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1E-_gt2omCFSwgvWtmXXYRMpBZUthKbh3HrOesNB0drA/edit#gid=0