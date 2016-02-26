Натяжка готовой html|css верстки на Opencart. Только Украина.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок169 просмотров

Есть купленный шаблон html|css. Задача - подключить верстку к движку, настроить функционал. 

Проект срочный, просьба писать только тем, у кого есть опыт по данному движку, а также тем, кто готов приступить в ближайшее время.

CSSHTMLOpencart
9 лет назад
teryoll
44 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад
$56
3 дня
Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Отличный заказчик, дал четко понять что ему нужно, и не возникало дополнительных вопросов, рекомендую!!

Заявки фрилансеров

RFusOlaXn
29 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
9 лет назад