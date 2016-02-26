Сервис сообщений для Вконтакте, планируется создать веб сервис или подобное расширение для браузера 1. Ранжирование сообщений по мере поступления с выводом в табличку справа с номерами, при нажатии на номер перехожу к диалогу. ...
Натяжка готовой html|css верстки на Opencart. Только Украина.
Есть купленный шаблон html|css. Задача - подключить верстку к движку, настроить функционал.
Проект срочный, просьба писать только тем, у кого есть опыт по данному движку, а также тем, кто готов приступить в ближайшее время.
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