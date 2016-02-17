Сайт - визитка

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт29 заявок313 просмотров

Необходимо сделать сайт-визитку, дизайн макет - есть!

https://yadi.sk/d/vr8qkvTLpPEXH   фото и текстовой файл

9 лет назад
newzhillasound
Евгений 
58 лет
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров