Разработать модуль "Расписание" для Wordpress

Необходимо разработать модуль "Расписание" для нашего сайта на WP. Расписание должно выглядеть так: http://www.zorgefitness.ru/index.php?page=5 (этот сайт не наш). Для данного этапа дизайн и клиентскую часть (js) страницы нужно взять с указанного сайта. Основная часть работы будет касаться административной части.

В административной части необходимо создать новый тип поста "Курсы" (с помощью плагина Custom Post Type UI) и дополнительные поля для постов этого типа (с помощью плагина Advanced Custom Fields). Среди этих полей нужно добавить специфический контрол для создания расписания по каждому курсу - в какие дни какой недели в какое время будут занятия по этому курсу.

Чтобы гарантировать рассмотрение Вашего предложения, напишите в нём - как вы планируете спроектировать данный контрол (как он по-вашему должен выглядеть). И укажите сроки и стоимость.