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Разработать модуль "Расписание" для Wordpress
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В административной части необходимо создать новый тип поста "Курсы" (с помощью плагина Custom Post Type UI) и дополнительные поля для постов этого типа (с помощью плагина Advanced Custom Fields). Среди этих полей нужно добавить специфический контрол для создания расписания по каждому курсу - в какие дни какой недели в какое время будут занятия по этому курсу.
Чтобы гарантировать рассмотрение Вашего предложения, напишите в нём - как вы планируете спроектировать данный контрол (как он по-вашему должен выглядеть). И укажите сроки и стоимость.
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