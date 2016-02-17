Нужен хороший программист по wordpress woocommerce

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки114 просмотров

Нужен хороший программист по wordpress woocommerce.

Есть небольшой магазин, установлен плагин для пересчета стоимости товаров по курсу доллара.

Считает неправильно графу "всего".

http://screencast.com/t/eFgbwpiCD5m

WooCommerceWordPress
9 лет назад
riasoft
42 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров