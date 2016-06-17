4:34Приветствую! нужно написать авторизацию/регистрацию в телеграмм по номеруу телефона. плюс отправка сообщений по нику и по ид , а так же читать сообщения тут задействован telegram-cli-client . Нужно реализовать все это на php Пишите свои цены и сроки выполнения