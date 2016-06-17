4:34Приветствую! нужно написать авторизацию/регистрацию в телеграмм по номеруу телефона. плюс отправка сообщений по нику и по ид , а так же читать сообщения тут задействован telegram-cli-client . Нужно реализовать все это на php Пишите свои цены и сроки выполнения
Действие аккаунта приостановлено!
- Веб-программирование4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Имеется парсер на PHP при выполнении неких действий вылазиет recaptcha. Нужно с ней разобраться бюджет договорный.Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Открываем общепит. Название "GRILL HOUSE". В меню будет: шаурма, денер, ход-доги, нагетсы, стейки и остальной фаст фуд. Так вот нужно по вашим фантазиям создать так сказать дизайн проекта) давай те для начала начнем с логотипа ВК (в ...Логотипы и Знаки20 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Есть макет дизайна psd. нужно приготовить норм верстку. что-бы потом просто взять и подогнать под сайтHTML-верстка55 заявокЗакрыт8 лет назад