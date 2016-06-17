ofroke

Исмаилов Марсель ofroke

 
28 летРоссия/Красноярск
8 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
программист

  • Авторизация telegram cli php

    4:34Приветствую!  нужно написать авторизацию/регистрацию в телеграмм по номеруу телефона.  плюс отправка сообщений по нику и по ид , а так же читать сообщения  тут задействован telegram-cli-client .  Нужно реализовать все это на php  Пишите свои цены и сроки выполнения

    PHP
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Нужно создать логотип для вконтакте, баннер, прайс лист

    Здравствуйте. Открываем общепит. Название "GRILL HOUSE". В меню будет: шаурма, денер, ход-доги, нагетсы, стейки и остальной фаст фуд.  Так вот нужно по вашим фантазиям создать так сказать дизайн проекта)  давай те для начала начнем с логотипа ВК (в ...

    Логотипы и Знаки20 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен верстальщик

    Здравствуйте.  Есть макет дизайна psd.  нужно приготовить норм верстку.  что-бы потом просто взять и подогнать под сайт

    HTML-верстка55 заявок
    Закрыт
    8 лет назад