Переделать сайт с CodeIgniter на Yii или Laravel

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Закрыт19 заявок508 просмотров

Есть сайт, готовый на 80% на CodeIgniter. Я создавал его с нуля, поэтому могу рассказать, что и как должно работать. Надо переделать его на более новые фреймворки: Yii или Laravel. Плотной работы около месяца.

CodeIgniterLaravelYii
8 лет назад
mihbichkovv
Михаил 
46 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
13 отзывов(-1)

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