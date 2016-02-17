Робот автоответчик на сторонний сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки150 просмотров

робот автоответчик на сторонний сайт

мониторить сообщения и отправлять автоответ сразу

на сайте рейтинг зависит от скорости ответа

9 лет назад
iGstudio_net_ua
Игорь 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров